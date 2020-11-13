Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı - Son Dakika

Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı

13.11.2020 09:13
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı, System.String[]

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Bursa'da kutlandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Bursa'da kutlandı. Dev Azerbaycan bayrağı açan Azeri Türkler sloganlarla şarkılarla zaferi coşkusunu yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından Kent Meydanı'nda toplanan 7'den 70'e vatandaşlar şarkılar, türküler eşliğinde dev Azerbaycan bayrağı açtı. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile meydana gelen başta Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Azeri Türkleri olmak üzere vatandaşlar sloganlarla zaferin coşkusunu yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu temsilcisi Latife Nagdaliyeva, "Biz bugün Azerbaycan'ın Anayasa Günü ve zaferimizi beraber kutlamak istedik. Biz bu anı çok bekledik. Bu anın olacağına inanıyorduk. Azerbaycan ve Türkiye halkının birliği, kardeşliği sayesinde bizler bugünü yaşıyoruz. Biz Azerbaycanlı öğrenciler olarak her zaman ülkemizi tanıtmaya çalıştık. Her zaman Karabağ'ın yarasından söz ediyorduk. Karabağ'ın kanayan yarasından bahsediyorduk. Bugün ise zaferimizden söz ediyoruz. Çok mutluyuz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci İsmail İsmailov ise, "Bugün hepimizin gözü aydın. Zaferimizi kutluyoruz. Bu zaferimiz sadece Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda İslam dünyası içinde önemli bir zaferdir. Müslüman alemi olarak son 100 yılda yaşadığımız ilk zaferimiz bu. İnşallah diğer yerlerde yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimize de ilham olur. Onlar da düşmana karşı direnirler ve zafere kavuşurlar. Azerbaycan ve Türkiye'mizin gözü aydın. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Azerbaycan bayrağı ile süslenmiş pasta ve çay da vatandaşlara ikram edildi. - BURSA

Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı

Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı - Son Dakika


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