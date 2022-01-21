Azmiyle herkese örnek olan küçük Muhammed Ali ilk karnesini aldı - Son Dakika

Bursa'da yaşayan, doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadı.

Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Biçer, hepsi çok iyi olan notlarıyla dolu ilk karnesini aldı.

Her sabah sınıfa girdiğinde arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammed Ali ve sınıf arkadaşları tatilin başlamasını da balonlarla kutladı.

İlk karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Biçer, AA muhabirine, tatilde çok çalışması gerektiğini, kendisini daha zorlu bir zamanın beklediğini söyledi.

Ağabeyinin de karnesinde tüm notlarının "çok iyi" olduğunu ve takdir belgesi aldığını aktaran Biçer, okulu çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Sınıf öğretmeni Derya Kadirhan'ın Muhammed Ali'nin karnesine eklediği notta, "Seninle gurur duyuyorum Muhammed Ali. Başarıların daim olsun. Tatilde bol bol kitap okumayı unutma, iyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali, sınıf arkadaşlarıyla, "Tatil başlasın, artık biz hem okur hem yazarız." diye bağırarak tatilin gelişini kutladı.

Karnesini alan Muhammed Ali, annesinin yardımıyla bindiği tekerlekli sandalyesiyle evine döndü.