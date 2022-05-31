Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı

31.05.2022 22:24
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı

Bursa'da psikolojik sorunları olan baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı.

Bursa'da psikolojik sorunları olan baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan baba R.C.S. (42) biri 7 diğeri ise 3 yaşındaki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı. İşten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanmadı.

Babanın bıçakladığı 7 yaşındaki oğlu A.S. hayatını kaybederken R.S. (3) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Hayatını kaybeden baba ve 7 yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı
Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Gürsu, Bursa, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı - Son Dakika


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