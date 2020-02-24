Bursa'da babasını öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da babasını öldüren kişi tutuklandı

14 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan kişi, tutuklandı.

Bursa'da babasını öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan kişi, tutuklandı.

Babası Mehmet Y'yi öldürdükten sonra polise teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, cinayeti babasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında işlediği öğrenildi.

Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan E.Y. (37), evinin yakınındaki Yavuz Selim Polis Merkezine giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtmişti. Vücudunda yaralar olan ve kavga ettiği anlaşılan zanlının evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Mehmet Y'nin, başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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