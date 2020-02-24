Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı babasını baltayla öldürüp polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Babası Mehmet Y'yi öldürdükten sonra polise teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, cinayeti babasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında işlediği öğrenildi.

Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan E.Y. (37), evinin yakınındaki Yavuz Selim Polis Merkezine giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtmişti. Vücudunda yaralar olan ve kavga ettiği anlaşılan zanlının evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Mehmet Y'nin, başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bursa'da babasını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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