Bursa'da babasını uykusunda silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Bursa'da babasını uykusunda silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

08.09.2022 15:38
Bursa'da babasını uykusunda silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

Bursa'da, babasını uyurken silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da, babasını uyurken silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Emirhan Ş. (22), annesi Pınar Ş. (44), maktulün bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Emirhan Ş, olay günü babası Erkan Ş'nin, ailelerine yakışmadığını ileri sürüp hakaret ederek, kız arkadaşı Simge B'den ayrılmasını söylediğini anlattı.

Daha sonra kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını belirten sanık, konuşmaya kızın halasının da dahil olduğunu aktardı.

Halanın, kız arkadaşı ile aralarında yaşananlardan dolayı kendisini Simge B. ile hemen evlenmesi konusunda tehdit ettiğini ve gelip babasıyla konuşacaklarını söylemesi üzerine korktuğunu öne süren Emirhan Ş, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Babam bunları duyarsa bana zarar verir diye korkarak evdeki tüfekle eline ateş etmek istedim. Karanlık olması nedeniyle sonrasında omzundan yaraladığını gördüm. Annemden olayı kimseye anlatmamasını söyledim. Korkumdan 'Babam intihar etti' dedim. Babamın öldüğünü düşünmüyorum. Hala onunla konuşuyorum."

Sanığın kız arkadaşı Simge B. de maktul Erkan Ş'nin kendisine karşı olumsuz bir tavrı olmadığını ve sanığın babasını neden öldürdüğüne hala anlam veremediğini dile getirdi. Halasının, sanığı tehdit etmediğini ileri süren Simge B, olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Anne Pınar Ş. ise eşinin yıllardır çalışmadığını, psikolojik sorunları bulunduğunu öne sürerek, kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında da bulundu.

Olaydan bir süre önce eşinin, Simge B'ye yönelik söylemlerde bulunduğunu, olay günü de oğullarına hakaret ettiğini belirten Pınar Ş, "Gece uyuyorduk. Işık kapalıydı, bir patlama sesi duyuldu. Eşime baktım, omzunda bir siyahlık vardı. 'Sana ne oluyor' dedim, bir şey diyemedi. Salona çıktım Emirhan, 'Anne buraya gel, ben babamı öldürdüm' dedi. Ben fenalaştım, çocuk da ateş edince alev alan çarşafı çöpe atmaya gitmiş." diye konuştu.

Oğlunun intihar edeceğini söylemesi üzerine engel olmak için ona durumu kimseye anlatmama sözü verdiğini aktaran Pınar Ş, polis merkezinde ise itiraf ettiğini belirtti.

Pınar Ş, oğlunun küçük yaşta psikolojik tedavi gördüğünü, evlerinde eşine ait 4 silah, çok sayıda balta ve bıçağın bulunduğunu söyledi.

Maktulün ablası da sanık ve annesinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokak'ta, 18 Mart gecesi Erkan Ş'nin (45) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Ş'nin, oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak ölmüş olduğunu görmüş, bu sırada evde bulunan Erkan Ş'nin eşi Pınar Ş, mutfaktayken silah sesi duyduğunu belirterek, eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pınar Ş. ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Ş'yi gözaltına almıştı.

Tartışma sırasında babasını tüfekle vurduğunu itiraf eden Emirhan Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, Pınar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında dava açılan sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da babasını uykusunda silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da babasını uykusunda silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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