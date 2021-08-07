Bacağına kurşun isabet eden belediye temizlik işçisi yaralandı - Son Dakika

Bacağına kurşun isabet eden belediye temizlik işçisi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bacağına kurşun isabet eden belediye temizlik işçisi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bacağına kurşun isabet eden belediye temizlik işçisi yaralandı. İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi'nde iki otomobilden silahla ateş açıldığı sırada yol kenarında bulunan temizlik işçisi Münir Ç'ye kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan Münir Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Olay esnasında bölgede bulunan Yusuf Şen, AA muhabirine, çay ocağında çay içtikleri sırada silah sesi duyduklarını belirterek, "Sonra temizlikçi arkadaşın burada sendelediğini gördük. İki araç arka arkaya buradan kaçarak gittiler." diye konuştu.

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