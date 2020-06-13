Bursa'da bacağından silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bacağından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde, 16 AFT 455 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan ve bir aracın kendisini takip ettiğini fark eden Hasan G. (52) aracını yol kenarına çekti.

Ardından aracından inen Hasan G'ye, kendisini takip eden araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken bacağına 3 kurşun isabet eden Hasan G, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.