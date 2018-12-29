Bursa'da Bağ Evinde 322 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Bursa'da yurtdışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve evlerde kaçak olarak imalatı yapılan 322 litre kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da yurtdışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve evlerde kaçak olarak imalatı yapılan 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın kaçak alkolleri kendi tekel bayilerinde sattıkları öğrenildi.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerindeki bazı evlere operasyon düzenledi. Evlerinde kaçak içki imalatı yaptıkları ve yurt dışında kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait tekel bayilerinde sattıkları belirlenen S.C., A.M., ve M.C. gözaltına alındı.



Operasyonda ele geçirilen 322 litre içki imha edilirken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edidi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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