Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bağ Evinde 322 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Bursa'da Bağ Evinde 322 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'da yurtdışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve evlerde kaçak olarak imalatı yapılan 322 litre kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da yurtdışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve evlerde kaçak olarak imalatı yapılan 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın kaçak alkolleri kendi tekel bayilerinde sattıkları öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerindeki bazı evlere operasyon düzenledi. Evlerinde kaçak içki imalatı yaptıkları ve yurt dışında kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait tekel bayilerinde sattıkları belirlenen S.C., A.M., ve M.C. gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 322 litre içki imha edilirken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edidi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:55:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bağ Evinde 322 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]