Bursa'da bağ evinden zeytin tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan ve zeytin tarlasına sıçrayan yangın, orman işletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı.

Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkisinde Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye araçları, bölgenin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler, ilaç tankerlerine doldurdukları sularla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Daha sonra olay yerine sevk edilen İznik Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de müdahalesiyle yangın birkaç saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Bağ evi kullanılamaz hale geldi, zeytin ağaçları zarar gördü.