Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu kuruldu - Son Dakika

Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu kuruldu

6 saat önce

Bursa Kent Konseyi bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu kuruldu, System.String[]

Bursa Kent Konseyi bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan bağımlılık ile mücadele etmek, gençlere ve ailelere eğitim çalışmaları düzenlemek, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, teknoloji bağımlılığından madde bağımlılığına kadar gençleri tüm bağımlılık türleriden uzak tutmak için etkinlikler yapmak amacıyla kurulan Bursa Kent Konseyi Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Müdürlüğü ve Yeşilay Bursa Şubesi'nden gelen konusunda uzman kişilerin katılımıyla ilk toplantısını düzenledi. Gönüllülük esasına göre faaliyetlerini sürdürecek grubun temsilciliğini ise Dr. Taner Ödemiş üstlendi.

Toplantının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, " Türkiye'nin en büyük zenginliği sahip olduğu genç nüfustur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıktan kurtulması, spor ya da diğer alanlarda kendilerine farklı meşgaleler bulması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda ailelere de büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuklarımızla iyi iletişim kurulmalı ve aile içerisinde sevgi saygıya dayalı bir ortam oluşturulmalı." dedi.

Turunç, toplantıya katılan çalışma grubu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kent Konseyi, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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