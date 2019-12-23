Bursa'da bağırsağı ters dönen bebek tek seanslık ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bursa'da bağırsaklarda ters dönme nedeniyle dışkı yapamama olarak bilinen "hirschsprung" hastalığına yakalanan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa'da yaşayan Meral Kızmaz ve Metin Kızmaz çiftinin bebekleri Deniz, doğduktan bir süre sonra kusma ve karın şişkinliği yaşadı.

Ailenin özel bir hastaneye başvurması üzerine "hirschsprung" teşhisi konulan bebek, başarılı bir operasyon geçirdi.

Hastanenin Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, bebeğin kendilerine geldiğinde durumunun kötü olduğunu bildirdi.

Tetkikler sonucunda acil ameliyat kararı aldıklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bağırsaklarda ters dönme dediğimiz yanlış dizilim söz konusuydu. Biz ilk ameliyatta bu sorunu çözdükten sonra hirschsprung hastalığının tanısını koyup tek seansta ameliyatı yapmayı kararlaştırdık. Normal şartlarda 3 seansta yapılabilecek bir ameliyatı tek seansta 4 saat süren bir operasyonla hastanemizde gerçekleştirmeyi başardık. Hastamız sağlığına kavuştu ve hemen ağızdan beslenmeye başladı. Kalın bağırsağın çalışmaması durumu olarak özetlenebilecek olan hirschsprung, 5 binde 1 görülen bir hastalık."

Normalde bu tür vakalarda önce bağırsağın açıldığını aktaran Güngör, "Hasta 6 ay ya da 1 yıl bu şekilde yaşıyor. Daha sonra bağırsak ameliyatı yapılıyor, ardından açılan kalın bağırsak tekrar kapatılıyor. Yani normalde 3-4 seansta gerçekleşen bir süreç ama biz bunu tek seansta başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Anne Meral Kızmaz da çocuğu sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Bebeğinin beslenmesi ve ağırlığının çok iyi olduğunu ifade eden Kızmaz, "45 gün sonra evladımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Metin Kızmaz da bebeğinin sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.