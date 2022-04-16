Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu

16.04.2022 09:35
Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı "Bahar Temizliği" operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı "Bahar Temizliği" operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde "Bahar Temizliği" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon, Bursa merkezli İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. - BURSA

Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonu

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Son dakika haberleri | Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu Son dakika haberleri | Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'Bahar Temizliği' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu - Son Dakika
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