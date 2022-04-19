Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu şüphelisi 41 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonu şüphelisi 41 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa ve 4 ilde toka ve kartla kapılarını açtıkları 40 apartman dairesinden ziynet eşyası çalan 28'i kadın 41 kişilik hırsızlık şebekesi, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı "Bahar Temizliği" operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken 28'i kadın 41 şüpheli ise gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde "Bahar Temizliği" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon, Bursa merkezli İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi.