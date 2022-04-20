Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonunda 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonunda 29 kişi tutuklandı

20.04.2022 00:24
Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı "Bahar Temizliği" operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken 28'i kadın 41 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı "Bahar Temizliği" operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken 28'i kadın 41 şüpheli ise gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. 41 şüpheliden 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde "Bahar Temizliği" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon, Bursa merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 29'u tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Bursa'da Bahar Temizliği operasyonunda 29 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'Bahar Temizliği' operasyonunda 29 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Bahar Temizliği" operasyonunda 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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