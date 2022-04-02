Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

02.04.2022 00:42

Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldıBURSA Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin bahçe demirlerine saplanıp kalan kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin bahçe demirlerine saplanıp kalan kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orhangazi Caddesi Kumbaşı mevkiinde bulunan evin bahçesinden acı bir şekilde kedi sesi duyan vatandaşlar, bahçeye geldiğinde kedinin bahçe demirlerine saplandığını gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan vatandaş, başarılı olamayınca zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, İznik Belediyesi veterinerine de haber verdi. Vücudu demirden kontrollü bir şekilde çıkarılan kedi, tedavisi için Bursa Veterinerlik Fakültesine sevk edildi.

Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı
Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı
Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

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Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı BURSA'DA 200 POLİSİN KATILIMIYLA ASAYİŞ UYGULAMASI BURSA'DA 200 POLİSİN KATILIMIYLA ASAYİŞ UYGULAMASI

Zabıta, İznik, Bursa, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da bahçe demirlerine saplanan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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