Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir fabrikada bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir fabrikada bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Tufan Tayğın (39), bakımını yaptığı pres makinesinin hareket etmesiyle arada sıkıştı.

Durumu fark eden diğer çalışanların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tayğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tufan Tayğın'ın cesedi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osmangazi, Bursa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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