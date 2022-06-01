Bursa'da bakır kablo yakan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'da bakır kablo çaldıktan sonra yakarak imha etmek isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı. 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın yanında kablo yakıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine giden jandarma ekipleri bakır kablo yakan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısının izni ile şüphelilerin aracında yapılan aramada, 18 kilo yanmış kablo, 200 metre kablo, 16 adet elektrik sigortası, yaklaşık 40 kilo mutfak gereci, 23 adet elbise, 14 çift ayakkabı, 2 adet yangın tüpü, 1 adet mini elektrikli sinek öldürme makinesi ve yaklaşık 10 kilo et ele geçirildi.

Yapılan araştırma neticesinde malzemelerin başka bir mahalleden Ş.C. ve N.C. kardeşlere ait olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

4 şüphelinin jandarma komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA