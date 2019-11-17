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Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2
6 saat önce
Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2
İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı