Son Dakika Haberleri: Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2
Son Dakika Güncel Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2 - Son Dakika

Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2

6 saat önce

Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2.

Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2

Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da balık ölümlerinin yaşandığı derede maskeli basın açıklaması 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]