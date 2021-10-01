Bursa'da balık tüketimini artırmak için program düzenlendi - Son Dakika

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Geleceğin Anneleri Balık Tüketiyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Akın Belgen, öğrencilere balık tüketiminin önemi üzerine sunum yaptı.

Daha sonra konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın balıkçılık ve su ürünleri konusunda ülkenin önemli üretim merkezlerinden olduğunu bildirdi.

Balık etinin besleme değeri açısında oldukça yüksek değerlere sahip olduğunu belirten Aygül, şunları kaydetti:

"İnsan vücudunun büyümesi için gerekli mineral maddeleri fazlasıyla içermekte. Sizin ve çocuklarımızın büyümesi için balık etinin tüketimi çok önemli. Bugün buradaki etkinlikte geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın doğru beslenmesine katkıda bulunarak daha sağlıklı bir gelecek hedefliyoruz. Amacımız yetişkinlerimizin ve çocuklarımızın haftada 2 defa balık tüketmesini sağlamak. İnşallah bu eğitimden sonra balık tüketiminde daha fazla artışı sağlamış oluruz."

Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Huriye Baltacıoğlu ise böyle bir organizasyonda yer aldıkları için tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Etkinliğe, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Esra Uzun, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse de katıldı.