Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Balkanlar'dan Anadolu'ya" konseri
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Bursa'da "Balkanlar'dan Anadolu'ya" konseri

17 dakika önce

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından "Balkanlar'dan Anadolu'ya" başlıklı konser düzenlendi.

Bursa'da
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından "Balkanlar'dan Anadolu'ya" başlıklı konser düzenlendi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konserde, Türk Halk Müziği Korosu ve Bulgaristan Razgrad Türk Tiyatrosu Korosu birlikte sahne aldı.
Gecede müzikseverler için eski ve unutulmayan eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Sevilen parçalarla eğlenen sanatseverler zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda katılımcıları selamlayan koro ve orkestra uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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