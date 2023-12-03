Hava almak için çıktığı balkon çökünce 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

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Bursa'da bir apartmanın 7. katından balkon zemini çökerek düşen Muzaffer Gümüş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI BALKONUN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE KOŞTU AMA...

Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.