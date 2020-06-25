Bursa'da banka şubesi karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da banka şubesi karantinaya alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine banka şubesi karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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