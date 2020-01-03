Bursa'da banka şubesindeki silahlı soygunla ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Özlüce Mahallesi'nde 30 Aralık'ta banka şubesine tabancayla gelip soygun yapan şüpheli, içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek kaçmıştı. Çantada bomba süsü verilmiş karton düzenek bulunduğu öğrenilmişti.

E.K'nin, çalınan paranın bir kısmını borçlarını ödemek için kullandığı iddia edildi.

Şüpheli E.K'nin, internet üzerinden oynadığı yasa dışı bahis nedeniyle yüklü miktarda borcunun bulunduğunu ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro ekipleri, 30 Aralık 'ta Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesinden elindeki tabancayı gösterip yaklaşık 40 bin lira çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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