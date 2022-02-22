Bursa'da bar önünde avukatı darbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, avukatı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 bar çalışanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir barın önünde başından yaralanan avukat T.U, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bar çıkışında dengesini kaybedip düşerek beyin kanaması geçirdiği iddia edilen T.U, burada ameliyata alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, T.U'nun dengesini kaybederek değil, eğlenmek için gittiği barda çıkan tartışmada, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y. (25) ve güvenlik müdürü O.E'nin (33) darbetmesi sonucu yere düşüp yaralandığını tespit etti.

Polis ekipleri bunun üzerine M.Y, O.E. ve M.H. (29) ile olay hakkında ekipleri yanlış yönlendirdiği öne sürülen K.Ç'yi (41) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve O.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.H. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.