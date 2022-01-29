Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı - Son Dakika

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

SU SAMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti.