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Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı

29.01.2022 23:38

Bursa'da Boğazköy Barajı'nda görülen ve videosu bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan esrarengiz hayvanın su samuru olduğu öğrenildi. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, barajda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini açıkladı.

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı

SU SAMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti.

Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı
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Abdullah Yıldırım, Veteriner, İnegöl, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da baraj kenarından dolaşan hayvanın su samuru olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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