Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar - Son Dakika

Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baraj sularının çekildiği tarlada gün yüzüne çıkan çok sayıda balığı vatandaşlar topladı.

Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baraj sularının çekildiği tarlada gün yüzüne çıkan çok sayıda balığı vatandaşlar topladı.

Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan sular çekilince, binlerce balık susuz kalan tarlalarda gün yüzüne çıktı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar, söz konusu bölgedeki balıkları toplamaya çalıştı.

Balıkları toplayan vatandaşlardan Metin Karduz, durumu görünce şaşırdıklarını ve işe koyulduklarını söyledi.

Balık sayısının çok fazla olduğunu belirten Karduz, "Gördüğünüz gibi baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu." ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Taban, "Belediyemizin marifetiyle ekiplerimiz bölgede çalışmalar yaparak su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildi. Böylece binlerce balık kurtarılmış oldu. Bu yıl da böyle bir konu yine vuku buldu. Bizler yine üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:52 Kaynak: AA

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