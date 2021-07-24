Bursa'da barajda çırpınan çocuklarını kurtarmak için suya giren kişi boğuldu - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Abdullah Hamza'nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

Demirtaş Barajı'na ailesiyle beraber piknik için giden Abdullah Hamza (35), serinlemek için suya giren 3 çocuğunun çırpındığını fark etti.

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