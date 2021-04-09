BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI - Son Dakika

BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI

09.04.2021 15:35

BURSA'da kurak geçen 2019 ve 2020 yıllarında toplam 155 derin kuyudan desteklenen su ile kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla 20 ay aradan sonra kuyuları devre dışı bıraktı.

BURSA'da kurak geçen 2019 ve 2020 yıllarında toplam 155 derin kuyudan desteklenen su ile kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla 20 ay aradan sonra kuyuları devre dışı bıraktı. Kuraklığa rağmen Bursalıları bir gün bile susuz bırakmadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlardan rehavete kapılmayıp, tasarruflu davranmaya devam etmelerini istedi.

Bursa'da son 100 yılın en kurak kış mevsimini 2019 yılında geçiren, beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle 2020 yılı Aralık ayında barajlardaki su rezervi sadece 70 günü karşılayacak kadar düşen Bursa, 2021 yılıyla birlikte gelen yağmur ve karla rahat bir nefes aldı. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesiyle birlikte 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle mevcut 80 adet derin su kuyusu devreye alınmıştı. Kuraklığın 2020'de de devam etmesiyle ilave 75 adet derin kuyu açılarak sisteme dahil edilerek, şehrin susuz kalması önlenmişti. Yeraltı kaynaklarında 2020 yılı içerisinde 49 milyon metreküp su temini sağlanırken, kuyuların devreye alınmaması halinde barajlardaki su rezervi 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bitmiş olacaktı.

Kurak geçen iki yıl boyunca su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düşen her iki barajı da derin su kuyuları ile destekleyerek Bursalıların bir gün bile susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Çınarcık Barajı'ndaki suyun kente getirilmesi yönündeki çalışmalara da hız vermişti. Çınarcık Barajı isale hattı ve su depolarıyla ilgili projeleri DSİ'den teslim alan ve ihaleye hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılıyla birlikte gelen kar ve yağmurlarla rahat bir nefes aldı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajındaki doluluk yüzde 70'e, Nilüfer Barajındaki doluluk da yüzde 80 seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte seviyenin daha da artması beklenirken, 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm derin kuyular devre dışı bırakıldı. Artık şebekeye sadece Uludağ pınarlarından gelerek Doğancı ve Nilüfer Barajlarında toplanan kaynak suları verilmeye başlandı.

TASARRUFA DEVAM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Doğancı Barajına gelerek, mevcut su rezervi hakkında bilgi aldı. Son iki yılın kurak geçmesine rağmen vatandaşları bir gün bile susuz bırakmadıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Eğer zamanında derin kuyuları açmasaydık, daha 2020 yılının başında barajlarımızdaki su tükenecekti. Bu yaptığımız yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli. Nilüfer ve Doğancı barajlarımızın kapasitesi 70 milyon metreküp. Şehrimizin hızlı nüfus artışı ve pandemi sebebiyle 2020 yılı merkez su tüketimimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleşti. Şuanda Doğancı Barajında yüzde 70, Nilüfer Barajında da yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bugün itibariyle de kuyu sularını devre dışı bırakıyoruz. Projelerini teslim aldığımız ve ihaleye hazırlandığımız Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'mıza getirilmesiyle inşallah 2050 yılına kadar susuzluk sorunumuz olmayacak. Ancak halkımızdan özellikle istirham ediyorum. Her ne kadar suyumuz olsa da rehavete kapılmadan tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz" diye konuştu.

BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI
BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI
BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI
BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu         
17:05
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı         
15:51
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici         
15:30
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu         
14:49
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 17:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA'DA BARAJLAR DOLDU, KUYULAR DEVRE DIŞI KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei