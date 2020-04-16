Bursa'da baraka alev alev yandı - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir baraka, nedeni henüz belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Kavşağı yanındaki dere yatağında bulunan barakada, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler barakanın çevresindeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka içerisinde kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekipleri, daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı. Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.