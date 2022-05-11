BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI

11.05.2022 12:13

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Okan Akyüz (18) ile 3 çocuk yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Okan Akyüz (18) ile 3 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Orhangazi- Bursa yolu Gedelekaltı Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa yönüne giden Okan Akyüz'ün kullandığı 16 KH 002 otomobil, kavşağa yaklaşık 100 metre uzaklıkta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, takla attı. Sürücü Akyüz, araçtan fırlayıp, bariyer dışındaki çalılığa düştü. Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Orhangazi ve Gemlik'ten çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Okan Akyüz, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne; E.Z.K. (17), M.Ş. (14) ve M.S.C. (16) ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI - Son Dakika
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