Son Dakika Haberleri: Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
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Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

6 saat önce

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü, System.String[]

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

A.G.E. (50) idaresindeki 34 ET 6525 plakalı otomobil, Bursa çevre yolunda İzmir yönüne giderken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta sıkışan sürücünün öldüğü belirlendi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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