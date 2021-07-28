Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıslar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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