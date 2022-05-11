Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Okan A. (18) idaresindeki 16 KH 002 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtan savrularak çalılık alana düşen sürücü ile E.Z.K. (17), M.Ş. (14) ve M.S C. (16) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Okan A. ile Gemlik Devlet Hastanesine götürülen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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