Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

11.05.2022 11:38

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Okan A. (18) idaresindeki 16 KH 002 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, araçtan savrularak çalılık alana düşen sürücü ile E.Z.K. (17), M.Ş. (14) ve M.S C. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Okan A. ile Gemlik Devlet Hastanesine götürülen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:27 TV 8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un bu akşamki bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümün detayları...
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement