Son Dakika Haberleri: Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı
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Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

58 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa- Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Abdulselam Abız (53) idaresindeki 16 BN 078 plakalı tırın sürücüsü, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde seyreden çarpışan iki aracı fark edince manevra yaptı.
Savrulan tırın dorsesi bariyerlere çarptıktan sonra yolu kapattı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Ankara kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:46 Kaynak: AA
İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel
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