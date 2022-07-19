BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

19.07.2022 05:19

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplanarak durabildi.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplanarak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kul'un (70) kullandığı 16HK 834 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu BursaRray'ın duvarına çarparak metrelerce sürüklendi. Bariyerlere saplanarak durabilen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Kul, haber verilmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ağır yaralandı Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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