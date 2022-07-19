Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz at yola çıkarak araçların önüne atladı. Bir süre ana yolda gezen at daha sonra mahalle aralarına inerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da başıboş at trafiği aksattı - Son Dakika

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