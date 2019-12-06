Son Dakika Haberleri: Bursa'da başından vurularak şehit olan polisin organları bağışlandı
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Bursa'da başından vurularak şehit olan polisin organları bağışlandı

6 saat önce

Bursa'da kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memurunun organları ailesi tarafından bağışlandı.

Bursa'da başından vurularak şehit olan polisin organları bağışlandı, System.String[]

Bursa'da kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memurunun organları ailesi tarafından bağışlandı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salı akşamı başından vurularak yaralanan polis memuru Alaattin Özdemir'in Yüksek İhtisas Hastanesindeki tıbbi müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.


Açıklamada, "Şehit polis memurumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.


Özdemir'in ailesinin, şehidin organlarını bağışlama kararı aldığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Özdemir için yarın Bursa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği, şehidin naaşının memleketi Kütahya'daki Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Olay


Yıldırım ilçesinde salı akşamı iki aile arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından başından vurulmuştu.


Yaralı polis memuru Özdemir, 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.


Gözaltına alınan M.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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