Bursa'da başkan sordu, gazeteciler yanıtladı - Son Dakika
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Bursa'da başkan sordu, gazeteciler yanıtladı

6 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursa'da başkan sordu, gazeteciler yanıtladı, System.String[]

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Bu kez başkan soruyor, gazeteciler cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Aktaş, gazeteciliğin çok zor meslek olduğunu söyledi. Programın bir bölümünde Başkan Aktaş, soru sordu, gazeteciler de cevapladı.

Bursa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi'nce 'Bu kez başkan soruyor, gazeteciler cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'ndaki etkinlikte Başkan Aktaş soru sordu, gazeteciler de yanıt verdi. Başkan Aktaş, gazetecilerin ekonomi, kent, internet gazeteciliği ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, etkinlikteki konuşmasında, 16 yıldır gazetecilerle mesai birlikteliği olduğunu belirterek, "Dilini ve sürecini çok iyi anlamadığım bir mesleği icra ediyorsunuz. Görevim gereği basın mensuplarıyla sürekli bir araya geldiğim için hem misafirimiz oldunuz hem de sizlere soru sormak istedim" dedi.

Başkan Aktaş, haber için toplanan bilgilerin süzgeçten geçirilmesinin ve bu bilgilerin doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasının zorluğuna değindi. Olaylara tarafsızca bakan meslek mensuplarını tebrik eden Aktaş, "Bir habere binlerce yorum yapılabiliyor. Çok zor, azami dikkat gerektiren bir meslek. Gazetecilik; bazen bir kelimenin çok farklı manalara çekildiği, anlık gelişmelere sebep olabilen, aynı zamanda gönül kazanmak adına da güzel bir uğraş alanı. Sizlere sağlık ve afiyetle daha nice güzel günler, yıllar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş, etkinlik sonrası basın mensuplarına çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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