Bursa'da bayram alışverişi telaşı
4 saat önce
BURSA'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
BURSA'da Ramazan Bayramı
'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçen seneye oranla düştüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursalılar, Kapalıçarşı'ya akın etti. Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları geçen senelere göre biraz olsun olumsuz etkilediğini söyleyen Koza Han
yöneticilerinden Nihat Karaca, "Hareket başladı. Bayram üzeri daha da hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah. Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz" dedi.
- Bursa
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