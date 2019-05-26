Son Dakika Haberleri: Bursa'da bayram alışverişi telaşı

Bursa'da bayram alışverişi telaşı

4 saat önce

BURSA'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı.

Bursa'da bayram alışverişi telaşı, System.String[]
BURSA'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçen seneye oranla düştüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursalılar, Kapalıçarşı'ya akın etti. Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları geçen senelere göre biraz olsun olumsuz etkilediğini söyleyen Koza Han yöneticilerinden Nihat Karaca, "Hareket başladı. Bayram üzeri daha da hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah. Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bursa, Güncel
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