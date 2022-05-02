Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu - Son Dakika
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Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu

02.05.2022 08:15
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu

BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu.

BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçerde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar avlularda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Namaz sonrası tekbir ve dualar okunurken, vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.


Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu
YORUMLAR
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Bayram, Namaz, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu - Son Dakika


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