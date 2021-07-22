Bursa'da 'Bayram' operasyonu; 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 'Bayram' operasyonu; 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
22.07.2021 20:24
BURSA, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen 'Bayram' operasyonunda 2 kilo 645 gram uyuşturucu madde ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
BURSA, İnegöl
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen 'Bayram' operasyonunda 2 kilo 645 gram uyuşturucu madde ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, kente satış için uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler seyyar esnaf gibi geldikleri mahallede araştırma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler Refah Sokak üzerinde bir eve uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler belirlenen adrese 'Bayram' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kilo 645 gram bonzai, 14 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 290 TL para ele geçirildi. Baskında kıskıvrak yakalanan Vedat K. ve Ergül Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İnegöl
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