Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi - Son Dakika

Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi

Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından esnafa hijyen paketi dağıtıldı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda bayramı evde geçirecek olan esnaf ve vatandaşa AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan...

Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından esnafa hijyen paketi dağıtıldı

BURSA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda bayramı evde geçirecek olan esnaf ve vatandaşa AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman tarafından hijyen paketi dağıtıldı.

Ramazan bayramında alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonucu diğer bayramlara göre daha sessiz ve sakin geçecek olan Ramazan Bayramı arifesinde Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, vatandaş ve esnafa hijyen paketi dağıttı. Salman vatandaş ve esnafla bayramlaştıktan sonra içerisinde, eldiven, ıslak mendil, maske, kolonya ve dezenfektan bulunan paketleri dağıttı.

Bu seneki Ramazan Bayramını diğerlerinden farklı olacağını belirten Salman, " Mübarek Ramazan Bayramına bir kaç günümüz kaldı. Geçtiğimiz akşam Kadir gecemizi de idrak ettik. Tabi bizim alıştığımız bayramlarda çok daha coşkulu çok daha samimi birlik beraberlik içerisinde bayramlar yaşarken bu bayram biraz farklı olacak. Bizde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Oluşturduğumuz hijyen paketiyle de korona virüs ile alakalı tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Farkındalık oluşturmak adına bu küçük paketleri de kendilerine hediye ettik. Ramazan Bayramı'nın tüm vatandaşımıza, esnafımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi

AK Parti, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi - Son Dakika

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