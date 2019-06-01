Son Dakika Haberleri: Bursa'da bayram trafiği havadan görütülendi
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Bursa'da bayram trafiği havadan görütülendi

25 dakika önce

Bayram tatilinin başlamasıyla Bursa-İzmir yolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Bursa'da bayram trafiği havadan görütülendi, System.String[]
Bayram tatilinin başlamasıyla Bursa- İzmir yolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte bir çok tatilci yollara döküldü. Tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, ramazan ayında 30 derece sıcaklıkta sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa-İzmir ve çevre yolunun İzmir yoluna bağlantısında araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce kuyruk oluştu. Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti.

Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, 9 günlük tatil öncesinde denetimlerini arttırdı. 30 kilometre arayla denetimlerini sıklaştıracak olan ekiplerin sayısı 17'den 25'e çıkartılırken, helikopter, drone ve motosikletli polislerde görev yapıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde motosikletli trafik polisleri devreye girecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
İzmir, Bursa, Güncel
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