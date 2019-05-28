Son Dakika Haberleri: Bursa'da bayramda ulaşıma yüzde 50 indirim
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Bursa'da bayramda ulaşıma yüzde 50 indirim

41 dakika önce

Bursa'nın belediyeye bağlı ulaşım işletme kuruluşu BURULAŞ Ramazan Bayramı boyunca ulaşımda indirim olacağını açıkladı.

Bursa'da bayramda ulaşıma yüzde 50 indirim, System.String[]
Bursa'nın belediyeye bağlı ulaşım işletme kuruluşu BURULAŞ Ramazan Bayramı boyunca ulaşımda indirim olacağını açıkladı. BURULAŞ'ın açıkladığı bayram indirimi fiyatı yüzde 50 olarak belirlendi.

BURULAŞ'tan yapılan yazılı açıklama da "Ramazan Bayramı süresince, 4-5-6 Haziran 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın Bursa şehir içi toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimle yararlanabilecekleri, tüm değerli yolcularımıza duyurulur" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Ekonomi
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