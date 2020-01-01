Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 02.01.2020 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Marmara Denizi, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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