İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO: Bursa-Yenikapı-Kadıköy- Kabataş 29.01.2021 10: 30 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.01.2021 11: 35 seferleri
BUDO: 29.01.2021 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika