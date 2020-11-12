Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri EKPSS'ye girecek adaylar için açık olacak - Son Dakika

Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılacak adaylar için pazar günü açık tutulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 15 Kasım Pazar günü, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 arası açık olacak.