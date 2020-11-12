Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri EKPSS'ye girecek adaylar için açık olacak - Son Dakika

Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri EKPSS'ye girecek adaylar için açık olacak
12.11.2020 17:29
Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılacak adaylar için pazar günü açık tutulacak.
Bursa'da bazı ilçe nüfus müdürlükleri, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılacak adaylar için pazar günü açık tutulacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 15 Kasım Pazar günü, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 arası açık olacak.
Son Dakika Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti