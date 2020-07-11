Bursa'da, bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü - Son Dakika

Bursa'da, bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü

BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına bazı kişilerin uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından kentte vaka sayılarının arttığı yönündeki uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sokağa maskesiz çıktı.Bakan Koca, Mudanya ilçesindeki sahilden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin fotoğrafını 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' notuyla paylaşmıştı.

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Bursa Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

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