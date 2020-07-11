Bursa'da, bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü - Son Dakika

Bursa 'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

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